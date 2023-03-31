Прем'єр Іспанії умовляє Сі Цзіньпіна їхати в Україну

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна поговорити з Володимиром Зеленським, якщо Пекін хоче зіграти свою роль у припиненні російського вторгнення.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми всі хочемо миру, але ми хочемо, щоб цей мир був справедливим і тривалим, а для цього він пови н ен ґрунтуватися на позиції країни, яка зазнала нападу", - заявив Санчес журналістам після зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Іспанія разом з Європейським Союзом підтримує план Володимира Зеленського щодо припинення бойових дій, оприлюднений кілька місяців тому, додав Санчес, відкидаючи план Сі, який передбачає заморожування території, захопленої російськими військами.

На зустрічі з Санчесом Сі закликав відповідні сторони побудувати "збалансовану, ефективну і стійку систему безпеки в Європі" шляхом діалогу для врегулювання кризи в Україні. Він також висловив сподівання, що Мадрид зможе відіграти певну роль у просуванні зв'язків між Китаєм та Європою.

Візит Санчеса відбувся за кілька днів до запланованого візиту президента Франції Еммануеля Макрона і президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Китаю.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський надіслав запрошення Сі Цзіньпіну відвідати Україну, підкреслюючи, що більше року між главами держав не було контактів, однак Китай поки що чітко не відреагував.