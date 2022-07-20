Премьер-министр Италии Драги просит вынести на голосование резолюцию по доверию к его Кабмину

Премьер-министр Италии Марио Драги попросил Верховную палату парламента вынести на голосование резолюцию по доверию к его правительству. Об этом сообщает Reuters.

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За несколько часов до этого Драги выступил с речью, обозначив приоритеты своего правительства. Одним из них является помощь Украине в войне с РФ.

Предложенная резолюция подразумевает абсолютную поддержку действующему правительству. Только при сохранении коалиции он готов остаться во главе правительства.

Напомним, 14 июля Драги подал в отставку после того, как одна из партий его широкой коалиции, Движение 5 звезд, отказалось поддержать правительство во время голосования о недоверии парламенту.

Однако президент Серхио Маттарелла отклонил его заявление об отставке и попросил его выступить в парламенте на этой неделе, надеясь, что он найдет консенсус, чтобы предотвратить досрочные выборы во время международной нестабильности и экономического напряжения.