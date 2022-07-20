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Прем'єр-міністр Італії Драгі просить винести на голосування резолюцію щодо довіри до його Кабміну
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі попросив Верховну палату парламенту винести на голосування резолюцію щодо довіри до його уряду. Про це повідомляє Reuters.
За декілька годин до цього Драгі виступив з промовою, окресливши пріоритети свого уряду. Одним з них є допомога Україні в війні з РФ.
Запропонована резолюція передбачає абсолютну підтримку діючому уряду. Тільки за збереження коаліції він готовий залишитися на посаді прем'єра.
Нагадаємо, 14 липня Драгі подав у відставку після того, як одна з партій його широкої коаліції, Рух 5 зірок, відмовилася підтримати уряд під час голосування про недовіру парламенту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Однак, президент Серхіо Маттарелла відхилив його заяву про відставку та попросив його виступити в парламенті цього тижня, сподіваючись, що він знайде консенсус, щоб запобігти достроковим виборам у час міжнародної нестабільності та економічної напруги.