Прем'єр-міністр Італії Драгі просить винести на голосування резолюцію щодо довіри до його Кабміну

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі попросив Верховну палату парламенту винести на голосування резолюцію щодо довіри до його уряду. Про це повідомляє Reuters.

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За декілька годин до цього Драгі виступив з промовою, окресливши пріоритети свого уряду. Одним з них є допомога Україні в війні з РФ.

Запропонована резолюція передбачає абсолютну підтримку діючому уряду. Тільки за збереження коаліції він готовий залишитися на посаді прем'єра.

Нагадаємо, 14 липня Драгі подав у відставку після того, як одна з партій його широкої коаліції, Рух 5 зірок, відмовилася підтримати уряд під час голосування про недовіру парламенту.

Однак, президент Серхіо Маттарелла відхилив його заяву про відставку та попросив його виступити в парламенті цього тижня, сподіваючись, що він знайде консенсус, щоб запобігти достроковим виборам у час міжнародної нестабільності та економічної напруги.