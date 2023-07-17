"Продолжим делать невозможное". Резников назвал дату следующего "Рамштайна"

Следующее, четырнадцатое, заседание в формате "Рамштайн" состоится 18 июля. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в колонке для Liga.Net.

Чиновник рассказал, что по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно есть на фронте, он сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно".

"По факту – возможно, но в свое время и при нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате Рамштайн", – высказался Резников, добавив, что правильное время приближают и в отношении НАТО.

"Рамштайн-13": что решили на предыдущем заседании

Тринадцатая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 15 июня в Брюсселе. Тогда партнеры разделили обязательства и договорились о формировании новых пакетов военной помощи для Киева. Сообщалось, что:

Дания, Нидерланды, Великобритания и США передадут Украине сотни ракет для противовоздушной обороны;

Канада выделит еще 500 млн долларов для Украины и также предоставит ракеты для ПВО;

Норвегия и Германия выделят многолетние пакеты поддержки;

Дания самостоятельно предоставит пакет долгосрочной военной помощи на 2,6 млрд долларов до 2024 года.

Дополнительно государства взяли на себя обязательства по тренировке украинских военных, в том числе на истребителях F-16.