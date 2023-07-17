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"Продовжимо робити неможливе". Резніков назвав дату наступного "Рамштайну"

Олексій Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Міноборони

Наступне, чотирнадцяте, засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у колонці для Liga.Net.

Чиновник розповів, що стосовно кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно є на фронті, він спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". 

"По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі Рамштайн", – висловився Резніков, додавши, що правильний час наближають і щодо НАТО.

"Рамштайн-13": що вирішили на попередньому засіданні

Тринадцята зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 червня в Брюсселі. Тоді партнери України розділили зобов'язання та домовилися про формування нових пакетів військової допомоги для Києва. Повідомлялося, що:

  • Данія, Нідерланди, Великобританія та США передадуть Україні сотні ракет для протиповітряної оборони;
  • Канада виділить ще 500 млн доларів для України і також надасть ракети для ППО; 
  • Норвегія та Німеччина виділять багаторічні пакети підтримки;
  • Данія самостійно надасть пакет довгострокової військової допомоги на 2,6 млрд доларів до 2024 року.

Додатково держави взяли на себе зобов'язання з тренування українських військових, зокрема на винищувачах F-16.

Автор:
Артем Ющенко