Международная прокуратура в Гааге заявила 8 февраля, что нашла "веские признаки" того, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин одобрил использование в Украине российской ракетной системы "Бук", сбившей рейс MH17 над восточной Украиной 17 июля 2014 года.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Международная группа, которая расследует уничтожение ракетой рейса MH17 в 2014 году, имеет убедительные доказательства того, что Путин лично подписал решение о передаче российской ракетной системы в Украину.

Ракетная система "Бук" была использована для сбития MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур над восточной Украиной 17 июля 2014 года.

Однако следователи заявили, что имеющихся доказательств недостаточно для привлечения Путина к уголовной ответственности и что они прекратят свое расследование без дальнейшего судебного преследования.

Они привели перехват телефонного разговора 2014 года между российскими официальными лицами как доказательство того, что разрешение Путина было необходимо, прежде чем запрос сепаратистов на оборудование может быть удовлетворено.

Кроме того, они воспроизвели разговор 2017 между самим Путиным и назначенным Россией главным администратором Луганской области Украины, в котором они обсуждали военную ситуацию и обмен пленными.

"Теперь расследование достигло своего предела. Этих выводов недостаточно для преследования новых подозреваемых", - заявила прокурор Дигна ван Боцелер на пресс-конференции в Гааге.

Также прокуратура заявила, что не может идентифицировать конкретных солдат из 53-й российской бригады в Курске, ответственных за стрельбу из ракетной системы, сбившей самолет.

Россия отрицает какую-либо причастность к сбитию гражданского авиалайнера, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

Пит Плоэг, возглавляющий представляющий интересы жертв фонд, сказал, что он разочарован тем, что расследование закончилось, но рад, что прокуроры предоставили свои доказательства причастности Путина.

"Мы не можем с этим ничего сделать, Путина нельзя привлечь к ответственности, – сказал он. – Мы хотели знать, кто несет окончательную ответственность, и это понятно".

Ранее Окружной суд Гааги, рассматривавший дело об уничтожении авиалайнера MH17, принял решение о том, что так называемая "Донецкая народная республика" была контролируемой со стороны РФ как минимум с мая 2014 года.

Также Гаагский суд признал виновными в сбитии пассажирского боинга MH17 бывшего "министра обороны" так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала, а на время сбития самолета полковника вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского (все - граждане РФ ) и украинца Леонида Харченко, воевавшего на стороне "ДНР".