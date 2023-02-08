Путін схвалив постачання "Буку", який збив MH 17, - слідчі

Міжнародна прокуратура у Гаазі заявила 8 лютого, що знайшла "вагомі ознаки" того, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін схвалив використання в Україні російської ракетної системи "Бук", яка збила рейс MH17 над східною Україною 17 липня 2014 року.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що Міжнародна група, яка розслідує збиття ракетою рейсу MH17 у 2014 році, має переконливі докази того, що Путін особисто підписав рішення про передачу російської ракетної системи в Україну.

Ракетна система "Бук" була використана для збиття MH17, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур над східною Україною 17 липня 2014 року.

Однак слідчі заявили, що наявних доказів недостатньо для притягнення Путіна до кримінальної відповідальності, і що вони припинять своє розслідування без подальшого судового переслідування.

Вони навели перехоплення телефонної розмови 2014 року між російськими офіційними особами як доказ того, що дозвіл Путіна був необхідний, перш ніж запит сепаратистів на обладнання може бути задоволений.

Крім того, вони відтворили розмову 2017 року між самим Путіним і призначеним Росією головним адміністратором Луганської області України, в якій вони обговорювали військову ситуацію та обмін полоненими.

«Тепер розслідування досягло своєї межі. Цих висновків недостатньо для переслідування нових підозрюваних», — заявила прокурор Дігна ван Боцелер на прес-конференції в Гаазі.

Також прокуратура заявила, що не може ідентифікувати конкретних солдатів із 53-ї російської бригади в Курську, відповідальних за стрільбу з ракетної системи, яка збила літак.

Росія заперечує будь-яку причетність до збиття цивільного авіалайнера, внаслідок якого загинули 298 пасажирів і членів екіпажу.

Піт Плоег, який очолює фонд, що представляє інтереси жертв, сказав, що він розчарований тим, що розслідування закінчилося, але радий, що прокурори надали свої докази причетності Путіна.

"Ми не можемо з цим багато чого зробити, Путіна не можна притягнути до відповідальності, - сказав він. - Ми хотіли знати, хто несе остаточну відповідальність, і це зрозуміло".

Раніше Окружний суд Гааги, що розглядав справу про збиття авіалайнера MH17, ухвалив рішення про те, що так звана "Донецька народна республіка" була контрольованою з боку РФ як мінімум з травня 2014 року.

Також Гаазький суд визнав винними у збитті пасажирського боїнга MH17 колишнього "міністра оборони" так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала, а на час збиття літака полковника збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського (усі - громадяни РФ) та українця Леоніда Харченко, який воював на боці "ДНР".