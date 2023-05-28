Путин приказал усилить охрану границы РФ: что случилось

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 28 мая приказал усилить охрану границы, чтобы обеспечить "скорое" перемещение российских военных и гражданских в украинские регионы, которые сейчас оккупированы Москвой.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая с поздравлением к пограничной службе – подразделению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по случаю Дня пограничника, Путин отметил, что их задача – "надежное прикрытие" рубежей в районе зоны боевых действий.

Российский диктатор подчеркнул, что необходимо обеспечить скорейшее перемещение как военной, так и гражданской техники, оружия и боеприпасов, грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, стройматериалов, отправляемых на оккупированные украинские территории.

Как пишет издание, в последние недели растет интенсивность атак внутри России, главным образом удары беспилотников по регионам вдоль границы, но все больше и вглубь страны, в том числе по нефтепроводу северо-западнее Москвы 27 мая.

Киев почти никогда публично не берет на себя ответственность за атаки внутри России и на подконтрольной России территории Украины, но заявляет, что уничтожение вражеской инфраструктуры является подготовкой к запланированному контрнаступлению.

Усиление охраны границы в РФ может быть связано также с событиями в Белгородской области.

Так, 22 мая в сети появилась информация о том, что нероссийские военные формирования производят определенные действия в Белгородской области РФ – в регионе раздавались взрывы. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что легион "Свобода России" и РДК проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что участниками событий в Белгородской области являются российские патриоты, желающие изменить политический режим в своем государстве.

Власти российского региона вводили "режим контртеррористической операции", но затем отменили его. Кроме того, по данным украинской разведки, россияне проводили срочную эвакуацию ядерных боеприпасов из хранилища, расположенного недалеко от города Грайворон.