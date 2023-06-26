Разведка Британии рассказала о продвижении ВСУ в районе Бахмута

Силы обороны Украины в рамках контрнаступления активизировали атаки в районе Бахмута Донецкой области и добились определенного прогресса.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, украинские силы добились продвижения с северного и южного флангов под Бахмутом в рамках операции с участием многих бригад.

"До сих пор было мало свидетельств того, что у России есть какие-то значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления противодействия многочисленным угрозам, с которыми она сейчас сталкивается в удаленных друг от друга секторах, от Бахмута до восточного берега реки Днепр, на расстоянии более 200 км", – говорится в сообщении.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, контрнаступление украинских военных происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 25 июня заявил, что украинские военные за сутки прошли от 600 до 1000 метров на южном и северном флангах вокруг Бахмута Донецкой области.