Розвідка Британії розповіла про просування ЗСУ у районі Бахмута

Сили оборони України у рамках контрнаступу активізували атаки у районі Бахмута Донецької області і досягли певного прогресу.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, українські сили досягли просування з північного та південного флангів під Бахмутом в рамках операції за участі багатьох бригад.

"Досі було мало свідчень того, що Росія має якісь значні оперативні резерви сухопутних військ, які можна було б використати для посилення протидії численним загрозам, з якими вона зараз стикається у віддалених один від одного секторах, від Бахмута до східного берега річки Дніпро, на відстані понад 200 км", - йдеться у повідомленні.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, контрнаступ українських військових відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 25 червня заявив, що ккраїнські військові за добу пройшли від 600 до 1000 метрів на південному та північному флангах навколо Бахмута Донецької області.