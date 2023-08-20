Резников назвал дату проведения следующего "Рамштайна"

Следующая 15-я встреча в формате "Рамштайн" состоится ориентировочно на неделе с 17 по 24 сентября. Она пройдет очно на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, основные аспекты на "Рамштайне" останутся стабильными, а важнейшей задачей будет дальнейшее повышение эффективности противовоздушной обороны Украины.

Резников подчеркнул, что на первом плане остается расширение арсенала ракет, усовершенствование систем, повышение количества радаров, а также внедрение авиационных решений для поддержки противовоздушной обороны. Вторым важным аспектом будет развитие артиллерии вместе с обеспечением необходимой амуницией. Третья ключевая сфера – развитие разнообразной бронетехники.

Он добавил, что роль "Рамштайна" абсолютно не снизилась и не ослабла, и ее важность нельзя умалять.

Напомним, 18 июля состоялась 14-я встреча в формате "Рамштайн". Около 50 союзников во время онлайн встречи обсуждали укрепление боевых способностей Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры Украины будут делать все возможное, чтобы поддержать ее суверенное право на свободную жизнь, как сегодня, так и в будущем.

Тринадцатая встреча в формате "Рамштайн" прошла 15 июня в Брюсселе. Тогда партнеры Украины разделили обязательства и договорились о формировании новых пакетов военной помощи Киеву.