Резніков назвав дату проведення наступного "Рамштайну"

Наступна 15 зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться орієнтовно на тижні з 17 до 24 вересня. Вона пройде очно, на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За його висловами, основні аспекти на "Рамштайні" залишаться стабільними, а найважливішим завданням буде подальше підвищення ефективності протиповітряної оборони України.

Резніков наголосив, що на першому плані залишається розширення арсеналу ракет, вдосконалення систем, підвищення кількості радарів, а також впровадження авіаційних рішень для підтримки протиповітряної оборони. Другим важливим аспектом буде розвиток артилерії разом із забезпеченням необхідною амуніцією. Третя ключова сфера - розвиток різноманітної бронетехніки.

Він додав, що роль "Рамштайну" абсолютно не знизилася і не послабилася, і її важливість не можна применшувати.

Нагадаємо, 18 липня відбулася 14 зустріч у форматі "Рамштайн". Майже 50 союзників під час онлайн зустрічі обговорювали зміцнення бойових спроможностей України. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери України будуть робити все можливе, щоб підтримати її суверенне право на вільне життя як сьогодні, так і в майбутньому.

Тринадцята зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 червня в Брюсселі. Тоді партнери України розділили зобов'язання та домовилися про формування нових пакетів військової допомоги для Києва.