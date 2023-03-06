Резников озвучил возможные риски для Украины в случае военной поддержки Китаем РФ

Китай занимает достаточно осторожную позицию по войне России против Украины, поэтому не планирует открыто вступать в противостояние.

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Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Liga.net.

"Я наблюдал за выступлениями лидеров Китая и Индии. Они достаточно четко сказали, что сегодня война – это не способ решения проблем между странами. Есть другие приоритеты. Это продуманная и сознательная позиция", - сказал Резников.

Он надеется, что прямой открытой военной помощи стране-агрессору РФ со стороны Китая не будет.

Министр считает хорошим тот факт, что россияне ищут поддержки в разных странах.

"Это дает нам сигнал, что у них начинает все быть гораздо хуже, чем было. Они ищут, где сшить бронежилеты, где заказать снаряды. Ищут бронетехнику, ищут пушки, ищут снаряды", - заметил Резников.

Он добавил, что очень осторожно относится к дронам производства КНР, а именно Mavic Matrice, успешно используемым на поле боя.

"Если, не дай бог, Китай принимает решение вступить в альянс – их производитель может сделать многое, что будет препятствовать работе наших дронов. Потому что аэроскоп никто не отменял, местонахождение оператора понятно. И будут бороться не с дронами, а с операторами", - подчеркнул министр

По его словам, если все же Китай принимает решение открыто помогать России, Украине остается лишь надеяться на санкционную политику западных стран.

"Только продолжать просить наших партнеров держать мощную позицию, в том числе санкционную. Но я лично остаюсь проинформированным оптимистом, что Китай этого не сделает", - подчеркнул Резников.

Отметим, что Белый дом начал обсуждать со своими близкими союзниками возможность введения санкций против Китая, если Пекин предоставит военную помощь России для ведения войны против Украины.