Резніков озвучив можливі ризики для України у разі військової підтримки Китаєм РФ

Китай займає доволі обережну позицію щодо війни Росії проти України, тому не планує відкрито вступати в протистояння.

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Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Liga.net.

"Я спостерігав за виступами лідерів Китаю та Індії. Вони доволі чітко сказали, що сьогодні війна – це не спосіб розв'язання проблем між країнами. Є інші пріоритети. Це продумана і свідома позиція", - сказав Резніков.

Він має надію, що прямої відкритої військової допомоги країні-агресору РФ з боку Китаю не буде.

Міністр вважає хорошим той факт, що росіяни шукають підтримки у різних країнах.

"Це дає нам сигнал, що в них починає все бути набагато гірше, ніж було. Вони шукають, де пошити бронежилети, де замовити снаряди. Шукають бронетехніку, шукають гармати, шукають снаряди", - зауважив Резніков.

Він додав, що дуже обережно ставиться до дронів виробництва КНР, а саме Mavic, Matrice, які успішно використовуються на полі бою.

"Якщо, не дай боже, Китай ухвалює рішення вступити в альянс – їх виробник може зробити багато того, що буде перешкоджати роботі наших дронів. Тому що аероскоп ніхто не скасовував, місцезнаходження оператора зрозуміле. І будуть боротися не з дронами, а з операторами", - підкреслив міністр

За його словами, якщо все ж таки Китай ухвалює рішення відкрито допомагати Росії, то Україні залишається лише сподіватися на санкційну політику західних країн.

"Тільки продовжувати просити наших партнерів тримати потужну позицію, зокрема санкційну. Але я особисто залишаюсь проінформованим оптимістом, що вони цього не зроблять", - підкреслив Резніков.

Зазначимо, Білий дім почав обговорювати зі своїми близькими союзниками можливість запровадження санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову допомогу Росії для ведення війни проти України.