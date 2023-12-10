РФ начала кампанию ракетных ударов по украинской энергоинфраструктуре, - разведка Британии

Утром 8 декабря 2023 года армия страны-агрессора РФ впервые с 21 сентября 2023 года прибегла к массированному ракетному удару по Киеву и центральной Украине, используя бомбардировщики Ту-95.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что самолеты Ту-95 выпустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из района Каспийского моря.

"Вероятно, это были ракеты Х-101 и Х-102, которые Россия накапливала для использования в зимней кампании", - отмечают в разведке.

Там считают, что эта атака являлась лишь началом более согласованной кампании России, направленной на деградацию энергетической инфраструктуры Украины.

В британской разведке напоминают, что большинство ракет были успешно перехвачены украинским ПВО.

"Несмотря на то, что, как сообщалось, в результате ракетной атаки погиб по крайней мере один гражданский, ущерб пока оказался минимальным", - подчеркнули в разведке Британии.

Ранее в британской разведке отмечали, что РФ почти два месяца воздерживалась от запусков высокоточных крылатых ракет воздушного базирования по территории Украины, что позволило ей создать значительные запасы этого оружия.

Тогда в разведке подчеркивали, что РФ уже предпринимает попытки истощить противовоздушную оборону Украины и сформировать себе так называемое "боевое пространство" перед зимней кампанией ударов по энергетической инфраструктуре.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российские силы на Крымском полуострове накопили более 800 ракет, которые могут быть направлены на энергетический террор в Украине.