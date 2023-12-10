РФ розпочала кампанію ракетних ударів по українській енергоінфраструктурі, - розвідка Британії

Вранці 8 грудня 2023 року армія країни-агресора РФ вперше з 21 вересня 2023 року вдалася до масованого ракетного удару по Києву та центральній Україні, використовуючи бомбардувальники Ту-95.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що літаки Ту-95 випустили щонайменше 16 крилатих ракет повітряного базування із району Каспійського моря.

“Ймовірно, це були ракети Х-101 Х-102, які Росія накопичувала для використання в зимовій кампанії”, – зауважують у розвідці.

Там вважають, що ця атака була лише початком більш узгодженої кампанії Росії, спрямованої на деградацію енергетичної інфраструктури України.

У британській розвідці нагадують, що більшість ракет були успішно перехоплені українською ППО.

“Незважаючи на те, що, як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки загинув принаймні один цивільний, збитки наразі виявилися мінімальними”, – підкреслили у розвідці Британії.

Раніше у британській розвідці зауважували, що РФ майже два місяці утримувалася від запусків високоточних крилатих ракет повітряного базування по території України, що дозволило їй створити значні запаси цієї зброї.

Тоді у розвідці підкреслювали, що РФ вже робить спроби виснажити протиповітряну оборону України і сформувати собі так званий "бойовий простір" перед зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, російські сили на Кримському півострові накопичили понад 800 ракет, які можуть бути спрямовані на здійснення енергетичного терору в Україні.