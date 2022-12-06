РФ обстреливает Украину ракетами, сделанными всего несколько месяцев назад

Некоторые из крылатых ракет, которые Россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины в конце ноября, были сделаны несколько месяцев спустя после того, как западные страны ввели санкции, призванные лишить Москву компонентов, необходимых для производства этого оружия.

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Об этом сообщает New York Times.

Издание пишет, что эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, найденные в столице Киеве после атаки 23 ноября, приведшей к отключению электричества и водоснабжения на больших территориях страны. Согласно отчету, обнародованному следователями, одна из ракет была изготовлена ​​этим летом, а другая в сентябре, о чем свидетельствует маркировки на них.

То, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобрести полупроводники и другие материалы, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны, заявил один из исследователей.

Выводы являются одними из новейших исследований Conflict Armament Research, независимой группы, базирующейся в Британии, идентифицирующей и отслеживающей оружие и боеприпасы, которые использовались в войнах. Небольшая группа его исследователей прибыла в Киев по приглашению украинской спецслужбы.

В ходе четырех предыдущих исследовательских поездок в Киев с момента вторжения исследователи обнаружили, что почти все современное российское военное оборудование, которое они исследовали, например радиостанции с шифрованием и лазерные дальномеры, было изготовлено из западных полупроводников.

Ракеты Х-101 маркировались 13-значной цифровой последовательностью. Следователи заявили, что они считают, что первые три цифры представляют фабрику, где была изготовлена ​​ракета, за ними следует другой трехзначный код, указывающий, какая из двух известных версий Х-101 это, и две цифры, указывающие, когда она была изготовлена. Считается, что последняя строчка из пяти цифр обозначает производственную партию ракеты и серийный номер.

Отмечается, что ракеты Х-101 разрабатываются и производятся предприятием "Радуга" в подмосковной Дубне.

Представители Пентагона говорят, что Россия выпустила тысячи единиц оружия большой дальности, например, крылатых ракет, а также баллистических ракет малой и средней дальности по целям в Украине с начала войны.

"Сократила ли Россия свой запас старых крылатых ракет, неизвестно. Но военные часто сначала используют в бою старые боеприпасы, потому что они, как правило, составляют большинство запасов страны", - отмечает издание.

Как заявил Дэмиен Сплитерс, возглавлявший расследование Conflict Armament Research, трудно сказать, что россиянам не хватает оружия.

"Эти заявления выдвигаются с апреля, поэтому мы просто указываем на тот факт, что эти крылатые ракеты, созданные совсем недавно, могут быть признаками этого", - подчеркнул Сплитерс.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что российские оккупанты уже используют стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году.

Также страна-агрессор РФ столкнулась с нехваткой микрочипов и схем военного оборудования в связи с западными санкциями, поэтому в разы увеличивает импорт бытовой техники из Казахстана и Армении, чтобы пополнить запасы запчастей.