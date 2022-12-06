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РФ обстреливает Украину ракетами, сделанными всего несколько месяцев назад
Некоторые из крылатых ракет, которые Россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины в конце ноября, были сделаны несколько месяцев спустя после того, как западные страны ввели санкции, призванные лишить Москву компонентов, необходимых для производства этого оружия.
Об этом сообщает New York Times.
Издание пишет, что эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, найденные в столице Киеве после атаки 23 ноября, приведшей к отключению электричества и водоснабжения на больших территориях страны. Согласно отчету, обнародованному следователями, одна из ракет была изготовлена этим летом, а другая в сентябре, о чем свидетельствует маркировки на них.
То, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобрести полупроводники и другие материалы, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны, заявил один из исследователей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Выводы являются одними из новейших исследований Conflict Armament Research, независимой группы, базирующейся в Британии, идентифицирующей и отслеживающей оружие и боеприпасы, которые использовались в войнах. Небольшая группа его исследователей прибыла в Киев по приглашению украинской спецслужбы.
В ходе четырех предыдущих исследовательских поездок в Киев с момента вторжения исследователи обнаружили, что почти все современное российское военное оборудование, которое они исследовали, например радиостанции с шифрованием и лазерные дальномеры, было изготовлено из западных полупроводников.
Ракеты Х-101 маркировались 13-значной цифровой последовательностью. Следователи заявили, что они считают, что первые три цифры представляют фабрику, где была изготовлена ракета, за ними следует другой трехзначный код, указывающий, какая из двух известных версий Х-101 это, и две цифры, указывающие, когда она была изготовлена. Считается, что последняя строчка из пяти цифр обозначает производственную партию ракеты и серийный номер.
Отмечается, что ракеты Х-101 разрабатываются и производятся предприятием "Радуга" в подмосковной Дубне.
Представители Пентагона говорят, что Россия выпустила тысячи единиц оружия большой дальности, например, крылатых ракет, а также баллистических ракет малой и средней дальности по целям в Украине с начала войны.
"Сократила ли Россия свой запас старых крылатых ракет, неизвестно. Но военные часто сначала используют в бою старые боеприпасы, потому что они, как правило, составляют большинство запасов страны", - отмечает издание.
Как заявил Дэмиен Сплитерс, возглавлявший расследование Conflict Armament Research, трудно сказать, что россиянам не хватает оружия.
"Эти заявления выдвигаются с апреля, поэтому мы просто указываем на тот факт, что эти крылатые ракеты, созданные совсем недавно, могут быть признаками этого", - подчеркнул Сплитерс.
Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что российские оккупанты уже используют стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году.
Также страна-агрессор РФ столкнулась с нехваткой микрочипов и схем военного оборудования в связи с западными санкциями, поэтому в разы увеличивает импорт бытовой техники из Казахстана и Армении, чтобы пополнить запасы запчастей.