РФ обстрілює Україну ракетами, зробленими всього кілька місяців тому

Деякі з крилатих ракет, які Росія запустила по цивільній інфраструктурі України наприкінці листопада, були зроблені через кілька місяців після того, як західні країни ввели санкції, покликані позбавити Москву компонентів, необхідних для виробництва цієї зброї.

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Про це повідомляє New York Times.

Видання пише, що експерти дослідили залишки крилатих ракет Х-101, знайдені в столиці Києві після атаки 23 листопада, яка призвела до відключення електрики та водопостачання на великих територіях країни. Відповідно до звіту, оприлюдненого слідчими, одна з ракет була виготовлена ​​цього літа, а інша у вересні, про що свідчить маркування на ній.

Те, що Росія продовжує виробляти передові керовані ракети, такі як Х-101, свідчить про те, що вона знайшла способи придбати напівпровідники та інші матеріали, незважаючи на санкції, або що вона мала значні запаси компонентів до початку війни, заявив один із дослідників.

Висновки є одними з найновіших досліджень Conflict Armament Research , незалежної групи, що базується в Британії, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, які використовувалися у війнах. Невелика група його дослідників прибула до Києва на запрошення української спецслужби.

Під час чотирьох попередніх дослідницьких поїздок до Києва з моменту вторгнення дослідники виявили, що майже все сучасне російське військове обладнання, яке вони досліджували, як-от радіостанції з шифруванням і лазерні далекоміри , було виготовлено із західних напівпровідників.

Ракети Х-101 маркувалися 13-значною цифровою послідовністю. Слідчі заявили, що вони вважають, що перші три цифри представляють фабрику, де була виготовлена ​​ракета, за ними йде інший тризначний код, який вказує, яка з двох відомих версій Х-101 це, і дві цифри, які вказують, коли вона була виготовлена. Вважається, що останній рядок із п’яти цифр позначає виробничу партію ракети та серійний номер.

Зазначається, що ракети Х-101 розробляються і виготовляються підприємством «Радуга» в підмосковній Дубні.

Представники Пентагону кажуть, що Росія випустила тисячі одиниць зброї великої дальності, наприклад крилатих ракет, а також балістичних ракет малої та середньої дальності по цілях в Україні з початку війни.

"Чи скоротила Росія свій запас старих крилатих ракет, невідомо. Але військові часто спочатку використовують у бою старі боєприпаси, тому що вони, як правило, складають більшість запасів країни", - зазначає видання.

Як заявив Деміен Сплітерс, який очолював розслідування Conflict Armament Research, наразі важко сказати, що росіянам бракує зброї.

«Ці заяви висуваються з квітня, тому ми просто вказуємо на той факт, що ці крилаті ракети, створені зовсім недавно, можуть бути ознаками цього", 0 підкреслив Сплітерс.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що російські окупанти вже використовують стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року.

Також країна-агресор РФ зіткнулася з нехваткою мікрочіпів та схем для військового обладнання у зв'язку з західними санкціями , тому в рази збільшує імпорт побутової техніки з Казахстану та Вірменії, щоб поповнити запаси запчастин.