Военные Российской Федерации завершили обустройство почти непрерывной системы траншей, протяженностью 60 км от Сватово Луганской области до границы с РФ.

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Об этом 8 декабря сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

По состоянию на начало зимы вдоль российской линии обороны в районе Сватового дислоцируются подразделения 1-й гвардейской танковой армии РФ.

В Минобороны Великобритании заявили, что, по данным разведки, элитная 1-я гвардейская танковая армия РФ понесла тяжелые потери в начале войны, в том числе во время отступления из Харьковской области в сентябре 2022 года.

"Теперь 1-я гвардейская танковая армия, вероятно, частично усилена мобилизованными резервистами, хотя ее численность остается значительно ниже заявленной - более 25 000 человек", - добавили в ведомстве.

Отметим, что еще в конце ноября район города Сватово был самым уязвимым оперативным флангом российских сил, поэтому они, вероятно, рассматривали сохранение контроля над городом как приоритет.

Известно также, что РФ начала расширять оборонительные позиции вдоль своей международной границы с Украиной и внутри Белгородской области, чтобы "разжечь патриотические чувства" у населения на фоне существующей угрозы вторжения украинских сил.