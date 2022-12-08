РФ облаштувала систему траншей в 60 км між Сватово та російським кордоном — британська розвідка

Військові Російської Федерації завершили облаштування майже безперервної системи траншів довжиною 60 км, що пролягають від Сватово Луганської області до кордону з РФ.

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Про це 8 грудня повідомило Міністерство оборони Великобританії з посилання на дані своєї розвідки.

Станом на початку зими уздовж російської лінії оборони в районі Сватового дислокуються підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії РФ.

У Міноборони Великобританії заявили, що, за даними розвідки, елітна 1-а гвардійська танкова армія РФ зазнала тяжких втрат на початку війни, в тому числі під час відступу з Харківської області у вересні 2022 року.

"Тепер 1-а гвардійська танкова армія, ймовірно, частково посилена мобілізованими резервістами, хоча її чисельність залишається значно нижчою від заявленої — понад 25 000 осіб", — додали у відомстві.

Зазначимо, що ще наприкінці листопада район міста Сватове був найвразливішим оперативним флангом російських сил, тому вони, ймовірно, розглядали збереження контролю над містом як пріоритет

Відомо також, що РФ почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та всередині Бєлгородської області, щоб "розпалити патріотичні почуття" у населення на тлі існуючої загрози вторгнення українських сил.