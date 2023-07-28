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РФ планирует провокации против собственного населения на границе с Украиной
В Брянской области, в районе населенных пунктов Нови Юрковичей и Белые Березы, российские власти планируют проведение терактов и вооруженной агрессии против местного населения с дальнейшей возможностью обвинить в этом ВСУ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Партизаны сообщают, что в настоящее время враги проводят так называемую информационную подготовку к операции. В последние два дня российские власти предупреждают местное население о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ с целью совершения преступлений против гражданского населения РФ.
Для имитации противодействия "украинской ДРГ" в данный район прибывают военные для проведения "контр диверсионных" мероприятий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом в ЦНС подчеркнули, что ВСУ не воюют против гражданского населения и не планируют никаких терактов на территории России.
Возможно, такой информационный вброс делается Россией для того, чтобы отвлекать население от поражений и неудач на фронте.
Будучи не способными на какие-нибудь серьезные успехи на фронте, россияне часто пытаются прикрывать свои неудачи провокациями. К примеру, в июне они готовили провокации в отношении представителей Сил обороны и безопасности Украины и планировали ряд информационных спецопераций по отношению к российскому гражданству украинских государственных деятелей.
Еще раньше украинская разведка сообщала, что государство-агрессор подготовило очередную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политическому руководству и пытается переложить свою вину за подрыв Каховской ГЭС на украинскую сторону.