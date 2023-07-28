РФ планирует провокации против собственного населения на границе с Украиной

В Брянской области, в районе населенных пунктов Нови Юрковичей и Белые Березы, российские власти планируют проведение терактов и вооруженной агрессии против местного населения с дальнейшей возможностью обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Партизаны сообщают, что в настоящее время враги проводят так называемую информационную подготовку к операции. В последние два дня российские власти предупреждают местное население о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ с целью совершения преступлений против гражданского населения РФ.

Для имитации противодействия "украинской ДРГ" в данный район прибывают военные для проведения "контр диверсионных" мероприятий.

При этом в ЦНС подчеркнули, что ВСУ не воюют против гражданского населения и не планируют никаких терактов на территории России.

Возможно, такой информационный вброс делается Россией для того, чтобы отвлекать население от поражений и неудач на фронте.

Будучи не способными на какие-нибудь серьезные успехи на фронте, россияне часто пытаются прикрывать свои неудачи провокациями. К примеру, в июне они готовили провокации в отношении представителей Сил обороны и безопасности Украины и планировали ряд информационных спецопераций по отношению к российскому гражданству украинских государственных деятелей.

Еще раньше украинская разведка сообщала, что государство-агрессор подготовило очередную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политическому руководству и пытается переложить свою вину за подрыв Каховской ГЭС на украинскую сторону.