РФ планує провокації проти власного населення на кордоні з Україною

В Брянській області, в районі населених пунктів Нові Юрковичі та Білі Берези, російська влада планує проведення терактів і збройної агресії проти місцевого населення, з подальшою можливістю звинуватити в цьому ЗСУ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Партизани повідомляють, що наразі вороги проводять так звану інформаційну підготовку до операції. Протягом останніх двох днів російська влада попереджає місцеве населення про можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ з метою вчинення злочинів проти цивільного населення РФ.

Для імітації протидії "українській ДРГ" в даний район прибувають військові для проведення "контр диверсійних" заходів.

При цьому, у ЦНС наголосили, що ЗСУ не воюють проти цивільного населення й не планують жодних терактів на території Росії.

Можливо, такий інформаційний вкид робиться Росією для того, щоб відволікати власне населення від поразок та невдач на фронті.

Будучи не здатними на якісь серйозні успіхи на фронті, росіяни часто намагаються прикривати свої невдачі провокаціями. До прикладу, в червні вони готували провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України і планували низку інформаційних спецоперацій стосовно російського громадянства українських державних діячів.

Ще раніше українська розвідка повідомляла, що держава-агресор підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її воєнно-політичного керівництва і намагається перекласти свою провину за підрив Каховської ГЕС на українську сторону.