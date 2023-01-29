РФ стремится милитаризовать все сферы жизни, - разведка Британии

Школьники и студенты в РФ будут проходить обязательную военную подготовку с 1 сентября 2023, что свидетельствует о стремлении руководства страны-агрессора милитаризовать все сферы жизни.

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Об этом говорится в своде разведки Британии.

Так, недавно министерство образования России предоставило более подробную информацию о внедрении ранее объявленного плана по включению базовой военной подготовки в российскую программу средней школы.

Модуль в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" будет включать обучение по обращению с автоматами и ручными гранатами, основам военной службы и использованию средств индивидуальной защиты. С 1 сентября такие уроки станут обязательными в средней школе.

Кроме того, в декабре 2022 года российское министерство образования анонсировало программу "Основы военной подготовки" для студентов вузов.

"Эти инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России в условиях войны, а также преследуют цель создания ассоциаций с Советским Союзом", - подчеркнули в разведке Британии.

Отметим, 28 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото мероприятия из школы №60, где украинских детей одели в непонятную форму и выставили в шеренгу.

Напомним, по наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист РФ проводит подготовку к длительной войне.

По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором РФ, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.