РФ прагне мілітаризувати усі сфери життя, - розвідка Британії

Школярі та студенти в РФ будуть проходити обов'язкову військову підготовку із 1 вересня 2023 року, що свідчить про прагнення керівництва країни-агресора мілітаризувати усі сфери життя.

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Про це йдеться у зведенні розвідки Британії.

Так, нещодавно міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки в російську програму середньої школи.

Модуль у рамках курсу "Основи безпеки життєдіяльності" включатиме навчання поводженню з автоматами та ручними гранатами, основам військової служби та використанню засобів індивідуального захисту. З 1 вересня такі уроки стануть обов’язковими в середній школі.

Крім того, у грудні 2022 року російське міністерство освіти анонсувало програму "Основи військової підготовки" для студентів вишів.

"Ці ініціативи підкреслюють дедалі більше мілітаризовану атмосферу в Росії в умовах війни, а також мають на меті створення асоціацій із Радянським Союзом", – підкреслили у розвідки Британії.

Зазначимо, 28 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував фото заходу зі школи №60, де українських дітей одягли в незрозумілу форму та вистроїли у шеренгу.

Нагадаємо, за спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист РФ проводить підготовку до довготривалої війни.

За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор РФ, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.