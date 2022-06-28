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России пришлось стягивать основные силы шести армий, чтобы добиться успеха под Северодонецком
Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку заявило, что российская армия продолжает нецелесообразно использовать оружие большой дальности, та же ситуация с личным составом.
Об этом оборонительное ведомство сообщило в Twitter.
"Россия выставила основные элементы шести разных армий, но добился только тактического успеха под Северодонецком. Российские вооруженные силы все больше истощаются", — заявили в Миноброны Великобритании.
Именно во время боев в Северодонецко ВС РФ понесли большие потери. Чтобы оккупировать город россиянам пришлось переводить военных и технику с других направлений, ослабляя там свои позиции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Минобороны Великобритании считают, что в настоящее время уровень боевой эффективности ВС РФ стремительно падает.
Что касается оружия большой дальности, то, как отметили в ведомстве, оно предназначено для ликвидации стратегических целей, при этом Россия использует его для нанесения ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре, что является военным преступлением.
"С 24 по 26 июня Россия нанесла необычайно интенсивные удары по территории Украины с использованием ракет большой дальности. Это оружие, скорее всего, включало советские ракеты АС-4 KITCHEN и более современные ракеты АС-23а KODIAK. Оно было разработано для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает использовать его в больших количествах для получения тактического преимущества", — резюмировали в Минобороны Великобритании.
Напомним, Вооруженные силы Украины отвели подразделения из города Северодонецк, поселков Сиротино, Вороново и Боровское Луганской области, где закрепляются оккупационные войска. ВСУ перешли на более укрепленные позиции.