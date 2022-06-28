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Росії довелося стягувати основні сили шести армій, щоб досягти успіху під Сєвєродонецьком

Росії довелося стягувати основні сили шести армій, щоб досягти успіху під Сєвєродонецьком

Міністерство оборони Великобританії з посиланням на свою розвідку заявило, що російська армія продовжує недоцільно використовувати зброю великої дальності, та сама ситуація з особовим складом.

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Про це оборонне відомство повідомило у Twitter.

"Росія виставила основні елементи шести різних армій, але досягла лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Російські збройні сили все більше виснажуються", - заявили в Міноброні Великобританії.

Саме під час боїв у Сєвєродонецьку ЗС РФ зазнали великих втрат. Щоб окупувати місто росіянам довелося перекладати військових та техніку з інших напрямків, послаблюючи там свої позиції.

У Міноборони Великобританії вважають, що нині рівень бойової ефективності ЗС РФ стрімко падає.

Що стосується зброї великої дальності, то, як зазначили у відомстві, вона призначена для ліквідації стратегічних цілей, при цьому Росія використовує її для завдання ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі, що є військовим злочином.

"З 24 по 26 червня Росія завдала надзвичайно інтенсивних ударів по території України з використанням ракет великої дальності. Ця зброя, швидше за все, включала радянські ракети АС-4 KITCHEN і сучасніші ракети АС-23а KODIAK. Вона була розроблена для поразки цілей, які мають стратегічне значення, але Росія продовжує використовувати його у великих кількостях для здобуття тактичної переваги", - резюмували у Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, Збройні сили України відвели підрозділи з міста Сєвєродонецьк, селищ Сиротине, Вороново та Борівське Луганської області, де закріплюються окупаційні війська. ЗСУ перейшли на більш зміцнені позиції.

Автор:
Віта Молодан