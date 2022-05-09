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Российская армия потеряла уже 25 тысяч 650 военных с начала вторжения в Украину, — Генштаб ВСУ
По состоянию на 9 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили уже около 25,6 тысячи человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 25 650 человек;
- танков ‒ 1145 ед.;
- боевых бронированных машин – 2764 ед.;
- артиллерийских систем – 513 ед.;
- РСЗО – 185 ед.;
- средства ПВО – 87 ед.;
- самолетов – 199 ед.;
- вертолетов – 158 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1970 ед.;
- кораблей/катеров — 12 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 ед.;
- специальной техники – 41 ед.;
- крылатых ракет – 94.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.
Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.