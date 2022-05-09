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Российская армия потеряла уже 25 тысяч 650 военных с начала вторжения в Украину, — Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла уже 25 тысяч 650 военных с начала вторжения в Украину, - Генштаб ВСУ
Российская армия потеряла уже 25 тысяч 650 военных с начала вторжения в Украину, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 9 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили уже около 25,6 тысячи человек.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 25 650 человек; 
  • танков ‒ 1145 ед.;
  • боевых бронированных машин – 2764 ед.;
  • артиллерийских систем – 513 ед.;
  • РСЗО – 185 ед.;
  • средства ПВО – 87 ед.;
  • самолетов – 199 ед.;
  • вертолетов – 158 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1970 ед.;
  • кораблей/катеров — 12 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 ед.;
  • специальной техники – 41 ед.;
  • крылатых ракет – 94.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.