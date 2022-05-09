Российская армия потеряла уже 25 тысяч 650 военных с начала вторжения в Украину, — Генштаб ВСУ

По состоянию на 9 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили уже около 25,6 тысячи человек.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 25 650 человек;

танков ‒ 1145 ед.;

боевых бронированных машин – 2764 ед.;

артиллерийских систем – 513 ед.;

РСЗО – 185 ед.;

средства ПВО – 87 ед.;

самолетов – 199 ед.;

вертолетов – 158 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 1970 ед.;

кораблей/катеров — 12 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 ед.;

специальной техники – 41 ед.;

крылатых ракет – 94.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.