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Російська армія втратила вже 25 тисяч 650 військових із початку вторгнення в Україну, — Генштаб ЗСУ
Станом на 9 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становили вже близько 25,6 тисячі людей.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 25 650 осіб;
- танків – 1145 од.;
- бойових броньованих машин – 2764 од.;
- артилерійських систем – 513 од.;
- РСЗВ – 185 од.;
- засоби ППО – 87 од.;
- літаків – 199 од.;
- вертольотів – 158 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1970 од.;
- кораблів/катерів - 12 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 од.;
- спеціальної техніки – 41 од.;
- крилатих ракет – 94.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих та боротися з дезінформацією.
Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, і навіть незаконних збройних формувань.