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Российская армия потеряла уже 815 танков и 171 самолет: за сутки уничтожено около 100 оккупантов
За сутки уничтожено около 100 оккупантов, 13 танков, 24 ББМ, 5 артсистем, 4 РСЗО, 2 самолета, 7 беспилотников и 9 автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооружённых сил Украины.
Боевые потери российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на 20 апреля составили около 20 тысяч 900 человек личного состава.
За этот период РФ также потеряла 815 танков, 2087 боевых бронированных машин, 391 артиллерийскую систему, 136 реактивных систем залпового огня, 67 средств противовоздушной обороны, 171 самолет и 150 вертолетов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, оккупанты потеряли 1504 единицы автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 165 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 27 единиц специальной техники.
Таким образом, согласно сводкам Генштаба, за сутки уничтожено около 100 оккупантов, 13 танков, 24 ББМ, 5 артсистем, 4 РСЗО, 2 самолета, 7 беспилотников и 9 автомобилей.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.
Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.