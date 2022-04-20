Російська армія втратила вже 815 танків та 171 літак: за добу знищено близько 100 окупантів

За добу знищено близько 100 окупантів, 13 танків, 24 ББМ, 5 артсистем, 4 РСЗВ, 2 літаки, 7 безпілотників та 9 автомобілів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

Бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на 20 квітня становили близько 20 тисяч 900 осіб особового складу.

За цей період РФ також втратила 815 танків, 2087 бойових броньованих машин, 391 артилерійську систему, 136 реактивних систем залпового вогню, 67 засобів протиповітряної оборони, 171 літак та 150 вертольотів.

Крім того, окупанти втратили 1504 одиниці автомобільної техніки, 8 суден, 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 165 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4 пускові установки ракетних комплексів та 27 одиниць спеціальної техніки.

Таким чином, згідно з даними Генштабу, за добу знищено близько 100 окупантів, 13 танків, 24 ББМ, 5 артсистем, 4 РСЗВ, 2 літаки, 7 безпілотників та 9 автомобілів.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих та боротися з дезінформацією.

Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації і навіть незаконних збройних формувань.