Российский флот обстрелял побережье Одесской области

ВМФ России произвел артиллерийский и ракетный обстрел населенных пунктов Одесской области. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Российские корабли вели огонь по побережью в районе села Тузлы.

"Выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции. Оккупанты хотели прощупать нашу систему береговой обороны. Результата не достигли. Попыток высаживать десант не было", — говорится в сообщении.

По словам главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко, по одному из населенных пунктов Одесской области нанесли ракетный удар вражеской авиацией и корабельной артиллерией, в результате чего два человека получили ранения.

Он также сообщил, что по другому населенному пункту флот РФ выпустил около 90 снарядов.

16 марта враги обстреляли также Киев — в Шевченковском районе Киева в 12-этажный жилой дом попал снаряд.

За день до этого украинская артиллерия уничтожила реактивную систему залпового огня российских оккупантов, которая обстреливала жилые кварталы Чернигова.