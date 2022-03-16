Російський флот обстріляв узбережжя Одеської області

ВМФ Росії зробив артилерійський та ракетний обстріл населених пунктів Одеської області. Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Російські кораблі вели вогонь узбережжям у районі села Тузли.

"Випустили величезну кількість боєприпасів із великої дистанції. Окупанти хотіли промацати нашу систему берегової оборони. Результату не досягли. Спроб висаджувати десант не було", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, по одному з населених пунктів Одеської області завдали ракетного удару ворожою авіацією та корабельною артилерією, внаслідок чого дві особи отримали поранення.

Він також повідомив, що за іншим населеним пунктом флот РФ випустив близько 90 снарядів.

16 березня вороги обстріляли також Київ – у Шевченківському районі Києва до 12-поверхового житлового будинку потрапив снаряд.

Напередодні українська артилерія знищила реактивну систему залпового вогню російських окупантів, яка обстрілювала житлові квартали Чернігова.