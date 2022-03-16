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У Києві ворожий снаряд потрапив у багатоповерхівку, є постраждалі (ФОТО)
Сьогодні, 16 березня, о 06:16 у Шевченківському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу в 12-поверховий житловий будинок влучив снаряд.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За інформацією відомства, на місце події негайно прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
"По прибутті було встановлено, що внаслідок потрапляння уламків снаряда в 12-поверховий житловий будинок стався обвал будинку на 12-му та технічному поверхах, також був частково пошкоджений сусідній 9-поверховий будинок", – йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У ДСНС зазначають, що рятувальники одразу розпочали евакуацію мешканців з будівлі та ліквідацію окремих вогнищ пожежі.
На місці було задіяно вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 осіб особового складу.
За попередніми даними ДСНС, внаслідок обстрілу та обвалу будинку постраждали 2 особи, евакуйовано 35 людей.
Нагадаємо, вранці 15 березня у трьох районах Києва сталося кілька потужних вибухів.
Попередньо загинули двоє людей. Деякі житлові будинки дуже зруйновані.
У Святошинському районі Києва снаряд влучив у два житлові будинки. Окупанти також обстріляли багатоповерхівку у Подільському районі Києва.
Крім того, в районі Осокорки на вулиці Садовій внаслідок обстрілу сталося потрапляння в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загорянням.
Раніше повідомлялося, що 14 березня в Оболонському районі Києва снаряд потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого на двох поверхах виникло заряння.