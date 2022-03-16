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В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)

В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)
В результате попадания обломков снаряда в 12-этажный дом, произошел обвал многоэтажки. Фото: Facebook/Главное управление ГСЧС Украины в городе Киеве

Сегодня, 16 марта, в 06:16 в Шевченковском районе Киева в результате вражеского обстрела в 12-этажный жилой дом попал снаряд. 

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Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

Фото 2 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)

По информации ведомства, на место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. 

Фото 3 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото 4 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)

"По прибытию было установлено, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этажах, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом", – говорится в сообщении. 

Фото 5 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото 6 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото 7 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)

В ГСЧС отмечают, что спасатели сразу приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации отдельных очагов пожара. 

Фото 8 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото 9 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото 10 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)

На месте было задействовано восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава. 

Фото 11 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото 12 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото 13 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)

По предварительным данным ГСЧС, в результате обстрела и обвала дома пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек. 

Фото 14 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото 15 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)
Фото 16 — В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)

Напомним, утром 15 марта в трех районах Киева произошло несколько мощных взрывов.

Предварительно, погибли два человека. Некоторые жилые дома сильно разрушены.

В Святошинском районе Киева снаряд попал в два жилых дома. Оккупанты также обстреляли многоэтажку в Подольском районе Киева.

Кроме того, в районе Осокорки на улице Садовой в результате обстрела произошло попадание в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием. 

Ранее сообщалось, что 14 марта в Оболонском районе Киева снаряд попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего на двух этажах возникло возгорание.

Автор:
Дмитрий Нарожный