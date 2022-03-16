В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)

Сегодня, 16 марта, в 06:16 в Шевченковском районе Киева в результате вражеского обстрела в 12-этажный жилой дом попал снаряд.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации ведомства, на место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений.

"По прибытию было установлено, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этажах, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что спасатели сразу приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации отдельных очагов пожара.

На месте было задействовано восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

По предварительным данным ГСЧС, в результате обстрела и обвала дома пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек.

Напомним, утром 15 марта в трех районах Киева произошло несколько мощных взрывов.

Предварительно, погибли два человека. Некоторые жилые дома сильно разрушены.

В Святошинском районе Киева снаряд попал в два жилых дома. Оккупанты также обстреляли многоэтажку в Подольском районе Киева.

Кроме того, в районе Осокорки на улице Садовой в результате обстрела произошло попадание в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием.

Ранее сообщалось, что 14 марта в Оболонском районе Киева снаряд попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего на двух этажах возникло возгорание.