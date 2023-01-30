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Россия может провести еще одну волну "частичной мобилизации", - разведка Британии
Кремль, вероятно, не исключает возможности проведения еще одного раунда призыва в рамках "частичной мобилизации". Это необходимо для наступления в Украине.
Об этом сообщает разведка Британии.
Как отмечается в сводке, 22 января СМИ сообщили, что российские пограничники не разрешали киргизским трудовым мигрантам с двойными паспортами уехать из России, сказав этим мужчинам, что их имена есть в списках о мобилизации.
Кроме того, 23 января спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает оставаться в силе, утверждая, что указ остается необходимым для обеспечения работы Вооруженных сил.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Российское руководство, вероятнее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребности в большом количестве личного состава, необходимого для поддержки любого крупного наступления в Украине в будущем, при минимизации внутреннего инакомыслия", - говорится в сообщении.
Напомним, по наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист РФ проводит подготовку к длительной войне.
По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором РФ, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.