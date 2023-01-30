Росія може провести ще одну хвилю "часткової мобілізації", — розвідка Британії

Кремль, ймовірно, не виключає можливість проведення ще одного раунду призову в рамках "часткової мобілізації". Це потрібно для наступу в Україні.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається у зведенні, 22 січня ЗМІ повідомили, що російські прикордонники не дозволяли киргизьким трудовим мігрантам з подвійними паспортами виїхати з Росії, сказавши цим чоловікам, що їхні імена є в списках про мобілізацію.

Крім того, 23 січня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує залишатися в силі, стверджуючи, що указ залишається необхідним для забезпечення роботи Збройних сил.

"Російське керівництво, найімовірніше, продовжує шукати способи задовольнити потреби у великій кількості особового складу, необхідного для підтримки будь-якого великого наступу в Україні в майбутньому, при мінімізації внутрішнього інакомислення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист РФ проводить підготовку до довготривалої війни.

За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор РФ, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.