Россия представляет непосредственную угрозу мировому порядку - глава Еврокомиссии

Россия представляет представляет сегодня "самую непосредственную угрозу мировому порядку из-за варварской войны против Украины и ее тревожного пакта с Китаем", считает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как передает Euractiv, об этом она заявила в ходе совместного с главой Европейского совета Шарлем Мишелем визита в Японию.

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"Вторжение России в Украину касается не только Европы, но и потрясает основу международного порядка, включая Азию. Этого нельзя допустить", - заявил в свою очередь премьер-министр Фумио Кисида, правительство которого присоединилось к жестким, в том числе энергетическим, санкциям в отношении РФ.

Отмечается, что поскольку ЕС стремится играть более важную роль в противостоянии с Китаем, на повестке дня встречи стояла и усиление позиций Пекина в Азии.

"Наше сотрудничество в Украине имеет решающее значение в Европе, но оно также важно в Индо-Тихоокеанском регионе, и мы также хотим углубить наши консультации по поводу более напористого Китая. Мы считаем, что Китай должен встать на защиту многосторонней системы, от которой он выиграл в развитии своей страны", — сказал Мишель.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС и Япония активизируют сотрудничество, в том числе запустив первое в Европе цифровое партнерство, которое будет сосредоточено на конкурентоспособности и безопасности в этой области. Она добавила, что обе стороны также будут работать над "диверсификацией и укреплением наших цепочек поставок".

"Это важно, потому что есть материалы и технологии, которые стали незаменимыми для нашей экономики и повседневной жизни, например, полупроводники. Мы должны иметь возможность рассчитывать на надежные цепочки поставок", — подчеркнула глава правительства ЕС.

Отметим также, что, как сообщали недавно СМИ, Евросоюз также намерен возобновить приостановленные в 2013 году торговые переговоры с Индией, чтобы ослабить зависимость Индии от отношений с Россией.