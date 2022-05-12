Росія є безпосередньою загрозою світовому порядку - глава Єврокомісії

Росія представляє сьогодні "найбезпосереднішу загрозу світовому порядку через варварську війну проти України та її тривожний пакт з Китаєм", вважає голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Як передає Euractiv, про це вона заявила у ході спільного з головою Європейської ради Шарлем Мішелем візиту до Японії.

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"Вторгнення Росії в Україну стосується не тільки Європи, а й вражає основу міжнародного порядку, включаючи Азію. Цього не можна допустити", - заявив у свою чергу прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, уряд якого приєднався до жорстких, у тому числі енергетичних, санкцій проти РФ.

Зазначається, що оскільки ЄС прагне відігравати більш важливу роль у протистоянні з Китаєм, на порядку денному зустрічі стояло також посилення позицій Пекіна в Азії.

"Наша співпраця в Україні має вирішальне значення в Європі, але вона також важлива в Індо-Тихоокеанському регіоні, і ми також хочемо поглибити наші консультації щодо більш напористого Китаю. Ми вважаємо, що Китай має стати на захист багатосторонньої системи, від якої він виграв у розвитку своєї країни", - сказав Мішель.

Фон дер Ляйєн зазначила, що ЄС та Японія активізують співпрацю, у тому числі запустивши перше в Європі цифрове партнерство, яке буде зосереджено на конкурентоспроможності та безпеці у цій галузі. Вона додала, що обидві сторони також працюватимуть над "диверсифікацією та зміцненням наших ланцюжків постачання".

"Це важливо, тому що є матеріали та технології, які стали незамінними для нашої економіки та повсякденного життя, наприклад, напівпровідники. Ми повинні мати можливість розраховувати на надійні ланцюжки поставок", - наголосила глава уряду ЄС.

Зазначимо також, що, як повідомляли нещодавно ЗМІ, Євросоюз також має намір відновити зупинені у 2013 році торгові переговори з Індією, щоб послабити залежність Індії від відносин з Росією.