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Россия просит ВОЗ повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась "специальной операции"

Россия просит ВОЗ повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась "специальной операции"
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обращение Министерство иностранных дел страны-агрессора России ко Всемирной организации здравоохранения с просьбой повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась "специальной военной операции".

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"От авторов "взять Киев за три дня". Министерство иностранных дел России обратилось во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась "специальной военной операции". Да-да, именно в такой формулировке… "Кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, побьют, изнасилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безунитазно бухать", — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что подобные заявления - это полный "российский абсурд".

"Вот что значит существенная зависимость от специальных стимуляторов. И вот что значит все большая международная изоляция. Скоро дипломатические контакты Москвы ограничатся Беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями, в которых можно будет скулить: "Пусть уж они сложат оружие, ну пожалуйста, иначе у нас ничего не получается", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что единственное, чем в ВОЗ могут помочь Кремлю, – это организовать должное коллективное психиатрическое обследование  и предложить программы адаптивной терапии.

"Безусловно, Киев может только приветствовать подобные лечебные мероприятия", - подытожил Подоляк.

Отметим, ранее Подоляк прокомментировал новую версию страны-агрессора России о причинах войны.

Также Подоляк заявил, что на сегодняшний день переговоры с РФ проводить невозможно, поскольку страна-агрессор еще не до конца поняла свое положение из-за начатой войны против Украины.

Автор:
Светлана Манько