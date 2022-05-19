Россия просит ВОЗ повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась "специальной операции"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обращение Министерство иностранных дел страны-агрессора России ко Всемирной организации здравоохранения с просьбой повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась "специальной военной операции".

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"От авторов "взять Киев за три дня". Министерство иностранных дел России обратилось во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась "специальной военной операции". Да-да, именно в такой формулировке… "Кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, побьют, изнасилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безунитазно бухать", — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что подобные заявления - это полный "российский абсурд".

"Вот что значит существенная зависимость от специальных стимуляторов. И вот что значит все большая международная изоляция. Скоро дипломатические контакты Москвы ограничатся Беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями, в которых можно будет скулить: "Пусть уж они сложат оружие, ну пожалуйста, иначе у нас ничего не получается", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что единственное, чем в ВОЗ могут помочь Кремлю, – это организовать должное коллективное психиатрическое обследование и предложить программы адаптивной терапии.

"Безусловно, Киев может только приветствовать подобные лечебные мероприятия", - подытожил Подоляк.

Отметим, ранее Подоляк прокомментировал новую версию страны-агрессора России о причинах войны.

Также Подоляк заявил, что на сегодняшний день переговоры с РФ проводить невозможно, поскольку страна-агрессор еще не до конца поняла свое положение из-за начатой войны против Украины.