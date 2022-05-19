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Росія просить ВООЗ вплинути на Київ, щоб Україна не чинила опір "спеціальній операції"
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував звернення Міністерство закордонних справ країни-агресора Росії до Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням вплинути на Київ, щоб Україна не чинила опір "спеціальній військовій операції".
"Від авторів "взяти Київ за три дні". Міністерство закордонних справ Росії звернулося до Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням вплинути на Київ, щоб Україна не чинила опір "спеціальній військовій операції". Так-так, саме в такому формулюванні... "Кокаїнові інтелектуали" з російського міністерства цілком серйозно пропонують міжнародній організації передати нам ультиматум: українці, до вас додому прийшли ґвалтівники та вбивці, тому ви тихенько станьте до стінок і чекайте, поки вони пограбують, поб'ють, зґвалтують", – зазначив Подоляк.
Він наголосив, що подібні заяви - це повний "російський абсурд".
"От що означає істотна залежність від спеціальних стимуляторів. І ось що означає все більша міжнародна ізоляція. Незабаром дипломатичні контакти Москви обмежаться Білоруссю, Еритреєю та гуманітарними організаціями, в яких можна буде скиглити: "Нехай вже вони складуть зброю, ну, будь ласка, інакше у нас нічого не виходить", - заявив Подоляк.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він наголосив, що єдине, чим у ВООЗ можуть допомогти Кремлю, – це організувати належне колективне психіатричне обстеження та запропонувати програми адаптивної терапії.
"Безумовно, Київ може лише вітати такі лікувальні заходи", - підсумував Подоляк.
Зазначимо, що раніше Подоляк прокоментував нову версію країни-агресора Росії про причини війни.
Також Подоляк заявив, що на сьогоднішній день переговори з РФ проводити неможливо, оскільки країна-агресор ще не до кінця зрозуміла своє становище через розпочату війну проти України.