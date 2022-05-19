Росія просить ВООЗ вплинути на Київ, щоб Україна не чинила опір "спеціальній операції"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував звернення Міністерство закордонних справ країни-агресора Росії до Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням вплинути на Київ, щоб Україна не чинила опір "спеціальній військовій операції".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Від авторів "взяти Київ за три дні". Міністерство закордонних справ Росії звернулося до Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням вплинути на Київ, щоб Україна не чинила опір "спеціальній військовій операції". Так-так, саме в такому формулюванні... "Кокаїнові інтелектуали" з російського міністерства цілком серйозно пропонують міжнародній організації передати нам ультиматум: українці, до вас додому прийшли ґвалтівники та вбивці, тому ви тихенько станьте до стінок і чекайте, поки вони пограбують, поб'ють, зґвалтують", – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що подібні заяви - це повний "російський абсурд".

"От що означає істотна залежність від спеціальних стимуляторів. І ось що означає все більша міжнародна ізоляція. Незабаром дипломатичні контакти Москви обмежаться Білоруссю, Еритреєю та гуманітарними організаціями, в яких можна буде скиглити: "Нехай вже вони складуть зброю, ну, будь ласка, інакше у нас нічого не виходить", - заявив Подоляк.

Він наголосив, що єдине, чим у ВООЗ можуть допомогти Кремлю, – це організувати належне колективне психіатричне обстеження та запропонувати програми адаптивної терапії.

"Безумовно, Київ може лише вітати такі лікувальні заходи", - підсумував Подоляк.

Зазначимо, що раніше Подоляк прокоментував нову версію країни-агресора Росії про причини війни.

Також Подоляк заявив, що на сьогоднішній день переговори з РФ проводити неможливо, оскільки країна-агресор ще не до кінця зрозуміла своє становище через розпочату війну проти України.