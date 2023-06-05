Россия разгоняет фейк о смерти Буданова: Центр противодействия дезинформации назвал цель вбросов

Российская пропаганда придумала новый фейк. Теперь рассказывает, что "погиб" начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Пропагандисты от имени украинского медиа распространяют новость о "гибели" Буданова во время недавнего ракетного удара, а в Национальном центре "Украинский дом" якобы уже идет подготовка к его захоронению.

"Новость о "смерти" главы ГУР – очередной информационный "вброс" врага. После неудачной информационной кампании о якобы смерти Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского, российская пропаганда пытается в очередной раз посеять панические настроения среди населения путем распространения подобного фейка", – говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации призывали доверять только верифицированным источникам.

Фото: Центр противодействия дезинформации

Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в результате российского ракетного удара на командном пункте вблизи Херсона. У него якобы травма головы, осколочные ранения и ему "провели трепанацию черепа". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг эту информацию.

Это уже не первый фейк о Валерии Залужном. Ранее россияне создали дезинформационную волну об исчезновении Главнокомандующего ВСУ. В Минобороны Украины заявляли, что такой "вброс" преследует цель деморализовать украинских военных и использовался уже неоднократно.