Росія розганяє фейк про смерть Буданова: Центр протидії дезінформацї назвав мету вкидів

Російська пропаганда придумала новий фейк. Тепер розповідає, що "загинув" начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

Пропагандисти від імені українського медіа поширюють новину про "загибель" Буданова під час нещодавнього ракетного удару, а в Національному центрі "Український дім" нібито вже навіть триває підготовка до його поховання.

"Новина про "смерть" очільника ГУР – черговий інформаційний "вкид" ворога. Після невдалої інформаційної кампанії про нібито смерть Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, російська пропаганда намагається вчергове посіяти панічні настрої серед населення шляхом розповсюдження подібного фейку", - йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації закликали довіряти лише верифікованим джерелам.

Фото: Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що Головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужного було важко поранено у результаті російського ракетного удару на командному пункті поблизу Херсона. У нього нібито травма голови, осколкові поранення і йому "зробили трепанацію черепа". Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов спростував цю інформацію.

Це вже не перший фейк про Валерія Залужного. Раніше росіяни створили дезінформаційну хвилю про зникнення Головнокомандувача ЗСУ. У Міноборони України заявляли, що такий “вкид” має на меті деморалізувати українських військових і використовувався вже неодноразово.