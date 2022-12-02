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Ряд посольств и консульств Украины получили свертки, в которых были глаза животных - МИД
После взрыва в Испании ряд посольств и консульств Украины получили окровавленные посылки, в которых были глаза животных.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные свертки. В свертках находились глаза животных. Мы изучаем смысл этого послания", – отметил он.
Кроме того, вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также по его словам, посольство в США получило письмо с ксерокопией статьи с критикой об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны.
Николенко сообщил, что украинская сторона взаимодействует с правоохранителями в целях расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности.
По поручению главы МИД Дмитрия Кулебы все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.
"Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - добавил он.
Напомним, 30 ноября стало известно, что в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.
Кроме того, по информации СМИ, в Испании конверт со взрывчаткой также получила компания Instalaza, производящая оружие, которое передают в Украину, и испанская военная база, откуда в последние месяцы отправляли помощь Украине.