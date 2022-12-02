Низка посольств та консульств України отримали пакунки, де були очі тварин - МЗС

Після вибуху в Іспанії низка посольств та консульств України отримали закривавлені пакунки, у яких знаходилися очі тварин.

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Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання", - зазначив він.

Крім того, вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

Також за його словами, посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.

Ніколенко повідомив, що українська сторона взаємодіє із правоохоронцями задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

За дорученням глави МЗС Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

"Закликаємо іноземні уряди ґарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - додав він.

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що у посольстві України у Мадриді пролунав вибух. В результаті вибуху співробітник посольства отримав легкі поранення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

Крім того, за інформацією ЗМІ, в Іспанії конверт з вибухівкою також отримала компанія Instalaza, що виробляє зброю, яку передають в Україну, та іспанська військова база, звідки останніми місяцями відправляли допомогу Україні.