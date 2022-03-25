СБУ ликвидировала более 20 вражеских ДРГ с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину Служба безопасности ликвидировала более 20 вражеских диверсионно-разведывательных групп и задержала более 350 их участников.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, в Киеве уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ, которая выдавала себя за подразделение территориальной обороны.

В Луганской области за месяц войны разоблачили более 10 агентов российских спецслужб. В Запорожской области россияне планировали операцию по "федерализации" региона, при этом СБУ успешно сорвала план врага.

С начала войны сотрудники спецслужбы задержали несколько агентов России, которые собирали разведданные об украинских беспилотных летательных аппаратах.

СБУ также активно работает в информационном поле. Специалисты спецслужбы заблокировали 89 Youtube-каналов российских медиа и пропагандистов и тысячи аккаунтов в соцсетях, где враг получал данные о ВСУ.

Выявление ДРГ активно проходит во время комендантского часа. Так, за сутки 21 марта в Киеве разыскали и задержали 149 диверсантов.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали пользователя соцсети TikTok, который выложил материалы о размещении украинской военной техники у здания торгово-развлекательного центра Retroville на киевском жилмассиве Виноградарь.