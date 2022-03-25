СБУ ліквідувала понад 20 ворожих ДРГ із початку повномасштабної війни

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну Служба безпеки ліквідувала понад 20 ворожих диверсійно-розвідувальних груп та затримала понад їх 350 учасників.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, в Києві знищено озброєне диверсійне угруповання РФ, яке видавало себе за підрозділ територіальної оборони.

На Луганщині за місяць війни викрили понад 10 агентів російських спецслужб. На Запоріжжі росіяни планували операцію з "федералізації" регіону, при цьому СБУ успішно зірвала план ворога.

З початку війни співробітники спецслужби затримали кілька агентів Росії, які збирали розвіддані про українські безпілотні літальні апарати.

СБУ також активно працює у інформаційному полі. Фахівці спецслужби заблокували 89 Youtube-каналів російських медіа та пропагандистів і тисячі акаунтів у соцмережах, де ворог отримував дані про ЗСУ.

Виявлення ДРГ активно відбувається під час комендантської години. Так, за добу 21 березня у Києві розшукали та затримали 149 диверсантів.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ затримали користувача соцмережі TikTok, який виклав матеріали щодо розміщення української військової техніки біля будівлі торговельно-розважального центру Retroville на київському житловому масиві Виноградар.