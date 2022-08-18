Проект "Штаб-квартира" Проект "Штаб-квартира"
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

СБУ обезвредила российского агента, который помог оккупантам перебросить технику под Киев

СБУ обезвредила российского агента, который помог оккупантам перебросить технику под Киев

Служба безопасности Украины задержала агента Российской Федерации, который в первые дни полномасштабного вторжения российских войск помог оккупантам перебросить из Сумской в Киевскую область 128 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Он оказался жителем Сумской области, на сторону врага перешел с начала оккупации региона. Проявил инициативу, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев. Это помогло россиянам быстро переместить свою военную технику к окрестностям столицы.

После того, как Вооруженные силы Украины освободили Сумскую область, агент продолжил работать на РФ. Он получал от своих российских кураторов задачи и выполнял их: собирал данные о местоположении, количестве и вооружении сил обороны в регионе.

Коллаборант передавал работникам ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности. Для коммуникации и передачи данных использовал закрытые каналы электронной связи.

"Во время обысков в помещении злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами", — рассказали в СБУ.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена и государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Накануне СБУ разоблачила и задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы Российской Федерации. Он устроился в спецслужбу после 24 февраля.

Автор:
Вита Молодан