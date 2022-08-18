СБУ обезвредила российского агента, который помог оккупантам перебросить технику под Киев

Служба безопасности Украины задержала агента Российской Федерации, который в первые дни полномасштабного вторжения российских войск помог оккупантам перебросить из Сумской в Киевскую область 128 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Он оказался жителем Сумской области, на сторону врага перешел с начала оккупации региона. Проявил инициативу, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев. Это помогло россиянам быстро переместить свою военную технику к окрестностям столицы.

После того, как Вооруженные силы Украины освободили Сумскую область, агент продолжил работать на РФ. Он получал от своих российских кураторов задачи и выполнял их: собирал данные о местоположении, количестве и вооружении сил обороны в регионе.

Коллаборант передавал работникам ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности. Для коммуникации и передачи данных использовал закрытые каналы электронной связи.

"Во время обысков в помещении злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами", — рассказали в СБУ.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена и государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Накануне СБУ разоблачила и задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы Российской Федерации. Он устроился в спецслужбу после 24 февраля.