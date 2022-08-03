СБУ задержала лидера ОПЗЖ в Черкассах, собиравшегося эмигрировать в США: что ему вменяют (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Черкасского городского совета Александра Замирайло, который возглавлял фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь" до запрета этой партии, и работал помощником действующего депутата Верховной Рады. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

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"Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион", - утверждают в ведомстве.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ Замирайло не выходил из состава ОПЗЖ, а активно вовлекал в политсилу новых единомышленников. По выводам СБУ, с одной из соратниц он также проводил информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

"В частности, среди собственного окружения они утверждали, что война, развязанная РФ в Украине, – это исключительно внутренний гражданский конфликт; отрицали нанесение авиаударов РФ по мирным городам, в том числе и по Черкассам; отрицали совершение жестоких преступлений военными РФ, распространяли фейки, что к ним причастны ВСУ, возмущались обменом украинских военнопленных, в частности спецотряда "Азов", - говорится в сообщении.

Также, согласно наблюдениям спецслужбы, фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.

"Однако, когда злоумышленник понял, что ВСУ успешно противодействуют армии РФ и освобождают оккупированные территории, то попытался скрыться за границу. Приспешники планировали иммигрировать в США, но спецназовцы Службы безопасности задержали депутата накануне выезда за границу в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – сообщили в ведомстве.

В результате ряда обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности и билеты на международный рейс.

Следователи СБУ сообщили обоим лицам о подозрении по частям 1 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании Замирайло меры пресечения.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Замирайло в суде. Фото: 18000.com.ua Замирайло в суде. Фото: 18000.com.ua

В свою очередь, как сообщает черкасское издание "18000", Замирайло инкриминируют девять эпизодов, зафиксированных во время негласных следственных действий. В частности, прокурор зачитал фрагменты разговоров, где Замирайло поднимает тост за здоровье президента России Владимира Путина и успехи российской армии.

Однако сам депутат говорит, что речь идет о его разговоре с женой, и подчеркивает, что никогда публично не высказывался в поддержку российской агрессии и не поддерживает ее в целом, а цитат, которые его обвиняют в частном разговоре, просто не помнит.

Известно, что именно 3 августа Замирайло планировал сперва выехать в Болгарию и имел соответствующий билет. Он является инвалидом второй группы и имеет право покидать пределы страны.

Вместе с тем, прокурор Черкасской областной прокуратуры во время заседания суда по избранию депутату меры пресечения предоставил копию справки об отмене Замирайла инвалидности. Обвинение просит для Замирайла избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.