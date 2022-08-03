СБУ затримала лідера ОПЗЖ в Черкасах, що збирався емігрувати до США: що йому закидають (ФОТО, ВІДЕО)

Співробітники Служби безпеки України затримали депутата Черкаської міської ради Олександра Замирайла, який очолював фракцію "Опозиційна платформа – За життя" до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного депутата Верховної Ради. Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

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"Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон", - стверджують у відомстві.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ Замирайло не виходив зі складу ОПЗЖ, а активно залучав до політсили нових однодумців. За висновками СБУ, з одною з поплічниць він також проводив інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

"Зокрема, серед власного оточення вони стверджували, що війна, розв’язана РФ в Україні, – це виключно внутрішній громадянський конфлікт; заперечували нанесення авіаударів РФ по мирних містах, в тому числі і по Черкасах; заперечували вчинення жорстоких злочинів військовими РФ, поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ; обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема спецзагону "Азов", - йдеться у повідомленні.

Також, згідно спостереженнями спецслужби, фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.

"Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії РФ і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. Поплічники планували іммігрувати до США, але спецпризначенці Служби безпеки затримали депутата напередодні виїзду за кордон відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили у відомстві.

У результаті низки обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та квитки на міжнародний рейс.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом особам про підозру за частинами 1 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання Замирайлу запобіжного заходу.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Замирайло в суді. Фото: 18000.com.ua Замирайло в суді. Фото: 18000.com.ua

В свою чергу, як повідомляє черкаське видання "18000", Замирайлу інкримінують дев’ять епізодів, які були зафіксовані під час негласних слідчих дій. Зокрема, прокурор зачитав фрагменти розмов, де Замирайло піднімає тост за здоров’я президента Росії Володимира Путіна та за успіхи російської армії.

Однак сам депутат каже, що йдеться про його розмову з дружиною, і підкреслює, що піблічно ніколи не висловлювався на підтримку російської агресії та не підтримує її загалом, а цитат, які йому закидають у приватній розмові, не пам'ятає.

Відомо, що саме 3 серпня Замирайло планував спочатку виїхати до Болгарії та мав відповідний квиток. Він є інвалідом другої групи і має право покидати межі країни.

Разом з тим прокурор Черкаської обласної прокуратури під час засідання суду з обрання депутату запобіжного заходу надав копію довідки про скасування Замирайлу інвалідності. Обвинувачення просить для Замирайла обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.