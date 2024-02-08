Сенат США повторно рассмотрит законопроект о помощи Украине: названа дата

В Сенате США повторно пересмотрят законопроект о финансовой помощи Украине, Израиля и Тайваня, однако уже без миграционной реформы и безопасности границы.

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Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она пояснила, что американские законодатели 58 голосами против 41 поддержали процедурное решение, необходимое для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и "разбирательстве по сути "чистого" законопроекта о финансовой помощи США без миграционной реформы.

Маркарова отметила, что для этого потребуется 60 голосов.

По словам посла, предыдущий законопроект с "большим пакетом", включающий помощь Украине, Израилю, Тайваню и пакет мер по безопасности на границе, был "ожидано не поддержан" из-за отсутствия голосов за соглашение о миграционной реформе, над которой переговорщики "работали последние месяцы" .

"Именно поэтому еще до голосования Комитет по ассигнованию Сената США опубликовал текст документа "на замену", предусматривающий исключительно международную помощь Украине (60,06 миллиарда долларов США) Израиля и Тайваня", - рассказала Маркарова.

Она добавила, что повторный пересмотр документа, но уже без миграционной реформы состоится в Сенате в четверг, 8 февраля, в 19:00 по киевскому времени.

Накануне Сенат США не проголосовал за законопроект, включающий средства для Украины, Израиля, Тайваня, а также усиление безопасности границы с Мексикой.

Также 6 февраля Палата представителей Конгресса США не поддержала законопроект спикера Майка Джонсона о предоставлении военной помощи Израилю без помощи Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com